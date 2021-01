Milan-Atalanta, Ibrahimovic: “Ilicic? Lo devi pressare. Poteva fare più gol” (Di sabato 23 gennaio 2021) Milan-Atalanta ULTIME NEWS - Zlatan Ibrahimovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Atalanta. Le sue parole su Ilicic Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 23 gennaio 2021)ULTIME NEWS - Zlatan, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di. Le sue parole suPianeta

AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - acmilan : Ecco i nostri 5 più bei gol contro l’Atalanta a San Siro. Qual è il vostro preferito? ??? Dite la vostra su… - AntoVitiello : Partita totalmente sbagliata dal #Milan, primo tempo regalato all'#Atalanta. Il #Milan tuttavia ha chiuso il giron… - Agenzia_Italia : Super Atalanta, 3-0 al Milan che si laurea Campione d'Inverno - d_abbate : @FBiasin L’atalanta ha fatto l’atalanta. Il milan ha fatto il milan di sempre. -