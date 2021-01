Mercato Juve: Scamacca per un giovane dell’U23? Ecco lo scenario (Di sabato 23 gennaio 2021) Fagioli-Sassuolo: il pupillo di Allegri come pedina per Scamacca? Lo scenario che potrebbe portare il giovane centrocampista in neroverde Il discorso fra Juventus e Sassuolo per Scamacca si è interrotto sulla natura dell’affare: i bianconeri puntano al prestito sEcco, i neroverdi non si muovono da obbligo di riscatto o cessione definitiva. Ma il cartellino – scrive Gazzetta – di Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 della Juventus U23 a volte aggregato alla prima squadra di Pirlo, potrebbe stuzzicare Carnevali. Il suo cartellino più un conguaglio potrebbero convincere il Sassuolo. CONTINUA A LEGGERE SU JuveNTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Fagioli-Sassuolo: il pupillo di Allegri come pedina per? Loche potrebbe portare ilcentrocampista in neroverde Il discorso frantus e Sassuolo persi è interrotto sulla natura dell’affare: i bianconeri puntano al prestito s, i neroverdi non si muovono da obbligo di riscatto o cessione definitiva. Ma il cartellino – scrive Gazzetta – di Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 dellantus U23 a volte aggregato alla prima squadra di Pirlo, potrebbe stuzzicare Carnevali. Il suo cartellino più un conguaglio potrebbero convincere il Sassuolo. CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

