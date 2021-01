LIVE Sci di fondo, Skiathlon Lahti in DIRETTA: nove uomini in testa all’inizio della frazione a tecnica libera. Johaug vittoriosa al femminile (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40: Roethe, Burman, Niskanen, Holund, Bolshunov, Krueger, Belov e Golberg sono i nove che con ogni probabilità si giocheranno la vittoria. 13.39: Sono rimasti in nove davanti, all’imbocco dello stadio per il passaggio al km 17.5. 13.36: Continua a guidare Roethe, con Niskanen e Burman a seguirlo. Quattro russi e quattro norvegesi al momento nei primi 10, si sta decisamente sfilacciando il gruppo di testa. 13.34: Migliori a uscire dalla zona cambio Roethe e Niskanen, seguiti da Belov, Burman, Bolshunov e tre norvegesi con netta risalita di Krueger. 13.33: Arriva il cambio degli sci, con Niskanen che per precauzione prende qualche metro di vantaggio. 13.31: Niskanen prende il comando al km 13.8, tra poco si passa a tecnica ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40: Roethe, Burman, Niskanen, Holund, Bolshunov, Krueger, Belov e Golberg sono iche con ogni probabilità si giocheranno la vittoria. 13.39: Sono rimasti indavanti, all’imbocco dello stadio per il passaggio al km 17.5. 13.36: Continua a guidare Roethe, con Niskanen e Burman a seguirlo. Quattro russi e quattro norvegesi al momento nei primi 10, si sta decisamente sfilacciando il gruppo di. 13.34: Migliori a uscire dalla zona cambio Roethe e Niskanen, seguiti da Belov, Burman, Bolshunov e tre norvegesi con netta risalita di Krueger. 13.33: Arriva il cambio degli sci, con Niskanen che per precauzione prende qualche metro di vantaggio. 13.31: Niskanen prende il comando al km 13.8, tra poco si passa a...

SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di Supersportnetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #FACup #Bundesliga… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Si riprende a Lahti con la skiathlon maschile, che segna il rientro in gara del contingente norveges… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa femminile in DIRETTA: Sofia Goggia fa poker Curtoni sul podio! Dominio azzurro! - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Skiathlon Lahti in DIRETTA: domina Johaug podio tutto norvegese - #fondo #Skiathlon #Lahti… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa femminile in DIRETTA: Sofia Goggia contro tutte è caccia al poker! - #alpino #Discesa… -