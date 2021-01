LIVE – Cosenza-Pordenone 0-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ladi, match valevole per la diciannovesima giornata di. I padroni di casa non centrano la vittoria da qualche partita, ma nell’ultimo match hanno strappato un punto contro il ben più quotato Monza. Gli ospiti sono all’ottavo posto, in zona playoff, e sono reduci da 3 vittorie consecutive. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di sabato 23 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA0-0 50? – Angolo per il, palla al limite per Misuraca che si ...