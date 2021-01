Due regioni tornano in zona arancione: pronta l’ordinanza (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, la mappa dell'Italia divisa in tre colori a seconda del rischio legato all'emergenza coronavirus sta per cambiare. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sta infatti per firmare due nuove ordinanze che entreranno in vigore a partire da domani, domenica 24 gennaio: passano in zona arancione la Sardegna e la Lombardia, che però è un caso a parte. L'Iss, a riguardo, ha stilato una relazione tecnica che accoglie la rettifica dei dati inviati dalla stessa Regione: c'era un errore nel calcolo dell'indice Rt per cui migliaia di persone guarite sono state conteggiate tra i positivi, restituendo un quadro di altissima circolazione del virus. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) L'ultimo monitoraggio dell'Iss Nell'ultimo monitoraggio dell'Iss gli esperti della cabina di regia sottolineato come a livello ... Leggi su howtodofor (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, la mappa dell'Italia divisa in tre colori a seconda del rischio legato all'emergenza coronavirus sta per cambiare. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sta infatti per firmare due nuove ordinanze che entreranno in vigore a partire da domani, domenica 24 gennaio: passano inla Sardegna e la Lombardia, che però è un caso a parte. L'Iss, a riguardo, ha stilato una relazione tecnica che accoglie la rettifica dei dati inviati dalla stessa Regione: c'era un errore nel calcolo dell'indice Rt per cui migliaia di persone guarite sono state conteggiate tra i positivi, restituendo un quadro di altissima circolazione del virus. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) L'ultimo monitoraggio dell'Iss Nell'ultimo monitoraggio dell'Iss gli esperti della cabina di regia sottolineato come a livello ...

gabbb_ser : @Mario_Supermd @TheBruceIT @Emanule94671372 @lacampiglio @istsupsan @RegLombardia Probabilmente (anzi sicuramente)… - CostolettaCreat : @ilpost Beh, dopo regioni e/o Province Autonome che dovevano essere in #zonarancione o #zonarossa e sono INSPIEGABI… - infoitinterno : Covid, le due Regioni che a partire da domani saranno zona arancione - franbyul : E tipo sono mesi che vogliamo vederci ma non riusciamo perchè siamo in due regioni diverse e pure in zona rossa - zazoomblog : Covid due Regioni verso la zona arancione a partire da domani - #Covid #Regioni #verso #arancione -