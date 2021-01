Covid nella Roma, due positivi e "bolla" a Trigoria. Fonseca rompe con Dzeko: dopo lo Spezia, l'addio? (Di sabato 23 gennaio 2021) Ci mancava il Covid a tormentare la Roma. Due membri dello staff del tecnico giallorosso Paulo Fonseca sono risultati positivi al virus e nel centro sportivo è scattata "la bolla" a Trigoria: alle 15 c'è l'anticipo di campionato contro lo Spezia all'Olimpico e tutti i calciatori della rosa sono stati sottoposti a nuovi tamponi e test sierologici. Non la situazione ideale per disputare la partita che potrebbe decidere il futuro dell'allenatore portoghese e della stessa Roma. dopo i pesantissimi ko contro la Lazio in campionato e lo stesso Spezia in Coppa Italia, si è scatenata la rivolta dei giocatori contro Fonseca: niente allenamento e frattura giudicata ormai insanabile tra il mister e il bomber ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Ci mancava ila tormentare la. Due membri dello staff del tecnico giallorosso Paulosono risultatial virus e nel centro sportivo è scattata "la" a: alle 15 c'è l'anticipo di campionato contro loall'Olimpico e tutti i calciatori della rosa sono stati sottoposti a nuovi tamponi e test sierologici. Non la situazione ideale per disputare la partita che potrebbe decidere il futuro dell'allenatore portoghese e della stessai pesantissimi ko contro la Lazio in campionato e lo stessoin Coppa Italia, si è scatenata la rivolta dei giocatori contro: niente allenamento e frattura giudicata ormai insanabile tra il mister e il bomber ...

robertosaviano : Dopo 15 anni di nuovo le mie riflessione sul @corrmezzogiorno: Sud, scenario post-Covid e nuovo sindaco di Napoli..… - PiazzapulitaLA7 : 'Vorrei che si chiedesse ai cittadini, pensate che nella sanità ci debba essere profitto o no? Pensate che il profi… - Agenzia_Ansa : #Covid, l'indice Rt scende a 0,97 dopo cinque settimane di crescita. 'Diminuisce il rischio di epidemia non control… - CorriereUmbria : Il commissario straordinario sul coronavirus fa il punto sui ritardi nella consegna dei vaccini #Covid #Arcuri… - attilasarti : RT @laura_ceruti: Italiani! Il Vs idoletto di carta, quello di sx ma zerbino di Salvini, colui che ha gettato questo paese nella disperazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nella Focolai Covid nella Rsa, a Novi Velia secondo morto Il Mattino Covid: accordo per produzione vaccino russo Sputnik V in Turchia

Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha raggiunto un accordo con una società leader nella produzione di prodotti ...

Come ridurre il rischio di contagio da covid in auto - Focus.it

Spostarsi in auto in epoca covid: quali posti è meglio occupare, e quanti finestrini aprire, per limitare la trasmissione virale. Ecco le risposte.

Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha raggiunto un accordo con una società leader nella produzione di prodotti ...Spostarsi in auto in epoca covid: quali posti è meglio occupare, e quanti finestrini aprire, per limitare la trasmissione virale. Ecco le risposte.