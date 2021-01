Covid, focolaio in una scuola di Fuorigrotta: 15 alunni e 4 docenti positivi (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quattro docenti e 15 alunni dell’Istituto Comprensivo Statale 91° Minniti di Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, sono risultati positivi al Covid. Lo rende noto l’Ansa tramite i dati emersi dal bollettino quotidiano fornito dalla Asl Napoli 1 che oggi raccoglie la segnalazione di un focolaio all’interno della scuola di via Zanfagna. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quattroe 15dell’Istituto Comprensivo Statale 91° Minniti di Napoli, nel quartiere, sono risultatial. Lo rende noto l’Ansa tramite i dati emersi dal bollettino quotidiano fornito dalla Asl Napoli 1 che oggi raccoglie la segnalazione di unall’interno delladi via Zanfagna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

