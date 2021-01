Bimba di 18 mesi morta a Cabiate, non fu un incidente: è stata uccisa (Di sabato 23 gennaio 2021) La stufa caduta in testa alla Bimba di quasi due anni morta nella sua abitazione a Cabiate era in realtà un depistaggio del compagno della madre: a ucciderla è stato l’uomo dopo ripetute violenze. Era sembrato un incidente domestico, ma alla fine si è rivelato essere un omicidio. La Bimba di 18 mesi morta lo scorso 11 gennaio nella sua abitazione di Cabiate, nel Comasco, non ha perso la vita a causa di una stufetta cadutale in testa, ma è stata uccisa dal compagno della madre. L’uomo è stato arrestato su richiesta della procura di Como con l’accusa di averla violentata e maltrattata ripetutamente fino a causarne il decesso. Ti potrebbe interessare anche -> TikTok bloccato dopo la morte della ... Leggi su ck12 (Di sabato 23 gennaio 2021) La stufa caduta in testa alladi quasi due anninella sua abitazione aera in realtà un depistaggio del compagno della madre: a ucciderla è stato l’uomo dopo ripetute violenze. Era sembrato undomestico, ma alla fine si è rivelato essere un omicidio. Ladi 18lo scorso 11 gennaio nella sua abitazione di, nel Comasco, non ha perso la vita a causa di una stufetta cadutale in testa, ma èdal compagno della madre. L’uomo è stato arrestato su richiesta della procura di Como con l’accusa di averla violentata e maltrattata ripetutamente fino a causarne il decesso. Ti potrebbe interessare anche -> TikTok bloccato dopo la morte della ...

SkyTG24 : Bimba di 18 mesi morta in casa nel Comasco: arrestato il compagno della madre - MediasetTgcom24 : Bimba di 18 mesi morta in casa a Como: non è stato un incidente, arrestato il compagno della madre #cabiate… - Corriere : Bimba di 18 mesi morta in casa: arrestato il compagno della madre. Sul corpo tracce di violenza - ibisrosso : RT @RadioSavana: Como, romeno stupra e uccide bimba di 18 mesi. Arezzo, quattro marocchini massacrano e rapinano uomo. Firenze, nordafrican… - Luca73284882 : RT @RadioSavana: Como, romeno stupra e uccide bimba di 18 mesi. Arezzo, quattro marocchini massacrano e rapinano uomo. Firenze, nordafrican… -