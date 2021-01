Benevento | incidente tra auto in via Firenze | due donne in ospedale

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoquesta mattina in via, al Rione Libertà. Una Citroen, guidata da una 34enne, si è scontrata con una Opel Corsa condotta da una 24enne. Entrambe lesono state trasportate al Fatebenefratelli per accertamenti. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 insieme agli agenti della Municipale per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Incidente questa mattina in via Firenze, al Rione Libertà. Una Citroen, guidata da una 34enne, si è scontrata con una Opel Corsa condotta da una 24enne. Entrambe le donne sono state trasportate al