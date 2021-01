Asia Argento – madre | violenza e perdono | “nel cuore della notte…”

Leggi su chenews

(Di sabato 23 gennaio 2021) Nuova puntata di Verissimo, il programma condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin: tra gli ospiti,e il toccante racconto sulle violenze subite dalla(fonte foto: instagram, @)Continua a tener compagnia al foltissimo pubblico televisivo, Silvia Toffanin, l’amata e nota conduttrice di successo di Verissimo, il programma dal grande seguito in onda, come noto, su Canale 5: tra gli ospiti c’è anche, il suo racconto molto intenso e toccante. Silvia, conduttrice di talento, è apprezzatissima dai telespettatori per la sua bellezza e per la bravura, ma soprattutto per la capacità di entrare in empatia e sviluppare profonde ed intime interviste con i suoi ospiti. Quella ...