Ascolti TV 22 gennaio 2021 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di sabato 23 gennaio 2021) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, venerdì 22? Sui canali Rai,, sono andati in onda La musica che gira intorno (Rai 1), The Good Doctor 4 (Rai 2), Titolo V (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con 10 giorni senza mamma (Canale 5), Freedom oltre il confine (Italia 1) e Quarto grado (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di22, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha ...

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Che Dio ci Aiuti 6 (22.2%), Daydreamer (9.3%), La Pupa e il Secchione (9.7%) | Dati Auditel 21 gen… - Mauxa : #CePostaPerTe boom di ascolti e #CanYaman ospite della puntata del 23 gennaio - emabrue : Ascolti tv 21 gennaio: Suor Angela strapazza il turco, le pupe e i secchioni. Briatore spinge Del Debbio, Formigli… - emabrue : Ascolti Tv 21 gennaio pay & free: MasterChef tiene e fa il 73% di permanenza. Tv8 vola con Lara Croft - camixwalls : obiettivo entro il 31 gennaio: 350 milioni di ascolti di Walls -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti gennaio

È come se al Bologna di Mihajlovic arrivasse un attaccante da 20 gol a stagione. Il parallelo calcistico non sembri una forzatura, perché è lo stesso neoacquisto dell’Università di Bologna a suggerirl ...In altri momenti si sarebbe preso un volo aereo per la calda Spagna e ci si sarebbe messi di fronte agli atleti schierati dietro un tavolo ad ascoltare le loro impressioni sul debutto della stagione.