Addio a Swarovski | il re dei cristalli Con lui il marchio di casa riuscì a conquistare il mondo

Gernot Langes-Swarovski, il pronipote del fondatore del celebre marchio di gioielli Daniel Swarovski che ha trasformato l’azienda di famiglia in un brand globale, è morto allet ...Per tutti era il re dei cristalli, e probabilmente, vista la sua carriera, lo resterà per sempre, anche ora che non c'è più. Dopo una grave malattia è morto in Austria, all'età di 77 anni, Gernot Lang ...