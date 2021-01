SBK 2021 test Jerez: piove ma non si gira (Di venerdì 22 gennaio 2021) Doveva essere una due giorni interessante per la SBK, e invece, i test di Jerez che inaugurano il 2021 delle derivate dalla serie si rivelano un gigantesco flop. La pioggia spinge i team rappresentanti di Kawasaki, Ducati e Honda a non uscire dai box, pensando a quando e dove poter recuperare le sessioni perdute. Una mazzata non indifferente per l’ambiente, che tra tamponi, trasporti e logistica, ha sprecato montagne di denaro. E pensare che il giovedì c’erano le condizioni per poter eseguire qualche tornata! SBK 2021, perché non hanno girato nei test di Jerez? La risposta sta nei regolamenti. Per quest’anno, la Dorna ha introdotto una norma (ancora in fase di approvazione) che limitano a dieci giornate i test. Questo significa che i team devono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) Doveva essere una due giorni interessante per la SBK, e invece, idiche inaugurano ildelle derivate dalla serie si rivelano un gigantesco flop. La pioggia spinge i team rappresentanti di Kawasaki, Ducati e Honda a non uscire dai box, pensando a quando e dove poter recuperare le sessioni perdute. Una mazzata non indifferente per l’ambiente, che tra tamponi, trasporti e logistica, ha sprecato montagne di denaro. E pensare che il giovedì c’erano le condizioni per poter eseguire qualche tornata! SBK, perché non hannoto neidi? La risposta sta nei regolamenti. Per quest’anno, la Dorna ha introdotto una norma (ancora in fase di approvazione) che limitano a dieci giornate i. Questo significa che i team devono ...

