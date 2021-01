Rudy Zerbi e la straziante risposta pubblica | “Mancano tanto”

Leggi su kronic

(Di venerdì 22 gennaio 2021), attraverso il proprio account Instagram, si è lasciato andare ad un triste ricordo durante un Q&A nelle sue stories., il ricordo – (Instagram)è uno dei personaggi più amati e seguiti sui social. Sembra strano, visto che il produttore discografico ha avuto un’ascesa nei consensi del pubblico nel corso di pochissimi anni. Partito da ‘Amici’ di Maria De Filippi, prima come opinionista e poi successivamente come parte attiva del programma,non si è più fermato. Sbarcato anche nel mondo della radio come speaker per “Radio Deejay”, per lui si sono aperte tante strade anche nel mondo della televisione. Il ruolo di giudice a ‘Tu si que vales’, ad esempio, gli ha permesso di arrivare ad una fetta di pubblico molto ...