Roma: ipotesi Mazzarri traghettatore (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le prossime partite casalinghe contro Spezia e Verona e in trasferta contro la Juventus saranno fondamentali per la Roma e per Fonseca. L'allenatore giallorosso, dopo la sconfitta nel Derby della Capitale con la Lazio e la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia, è a rischio. Al momento il più accreditato come traghettatore, se la panchina di Fonseca dovesse saltare, sembra Walter Mazzarri. Fonseca a rischio? I Friedkin hanno deciso di non procedere con un esonero immediato per Fonseca, ma di attendere la sfida contro lo Spezia. La posizione di Fonseca al momento è traballante e potrebbe succedere di tutto nei prossimi giorni. Fondamentale è vincere all'Olimpico contro i liguri, ma potrebbe comunque non bastare per riacquistare la fiducia della dirigenza. I nomi in ballo I proprietari americani, dopo il ...

