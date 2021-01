Roma | Fonseca esclude Dzeko con lo Spezia | Non può giocare

FBiasin : #Fonseca: 'Anche oggi ho parlato con la proprietà della #Roma e ho sentito il loro appoggio'. Se la proprietà appo… - SkySport : Roma-Spezia, Fonseca: 'Io a rischio esonero? Ho l'appoggio della società e della squadra' - DiMarzio : Se le cose dovessero precipitare, l'#ASRoma valuterà il profilo di #Allegri - DenisDecorte : ?? Caos Dzeko-Fonseca: il futuro della Roma tra cessione ed esonero via @OneFootball. Leggilo qui: - alberto79 : RT @StanisLaRochele: Edin Dzeko a Paulo Fonseca post Roma - Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

(askanews) - 'Ho sempre sentito l'appoggio del presidente da quando è qui. Anche oggi abbiamo parlato, per me non c'è nessuna questione aperta'. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia la Roma torna in ca ...In vista della gara tra Roma-Spezia per la 19^ giornata di Serie A è stata diramata la lista dei giocatori convocati da Italiano Sono 28 i giocatori convocati da Vincenzo Italiano per la sfida della 1 ...