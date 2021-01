Palermo, si lega una cintura al collo per una challenge su TikTok: grave bimba di 10 anni (Di venerdì 22 gennaio 2021) Palermo, si lega una cintura al collo per una challenge su TikTok. Una bimba di 10 anni si trova ricoverata in condizioni critiche in rianimazione all’ospedale “di Cristina” di Palermo. La bambina è arrivata ieri in ospedale, accompagnata dai genitori, in arresto cardiocircolatorio dovuto a un’asfissia prolungata. Secondo una prima ricostruzione, per partecipare a una “sfida social” estrema, la “Black out challenge”, si era legata una cintura alla gola. Una bambina di dieci anni si trova ricoverata da ieri nel reparto di rianimazione all’ospedale “di Cristina” di Palermo in gravi condizioni. La bambina è arrivata in ospedale, accompagnata dai ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021), siunaalper unasu. Unadi 10si trova ricoverata in condizioni critiche in rianimazione all’ospedale “di Cristina” di. La bambina è arrivata ieri in ospedale, accompagnata dai genitori, in arresto cardiocircolatorio dovuto a un’asfissia prolungata. Secondo una prima ricostruzione, per partecipare a una “sfida social” estrema, la “Black out”, si erata unaalla gola. Una bambina di diecisi trova ricoverata da ieri nel reparto di rianimazione all’ospedale “di Cristina” diin gravi condizioni. La bambina è arrivata in ospedale, accompagnata dai ...

