Palermo, emergenza cimiteri: 700 bare in attesa di sepoltura (Di venerdì 22 gennaio 2021) Palermo: 700 bare in attesa di essere sepolte. Lo spazio nei loculi è esaurito e l'unico forno crematorio presente non può essere utilizzato perché guasto. Si tratta di una situazione che dura ormai da decenni ma negli ultimi mesi i numeri delle salme insepolte sono aumentati e le prospettive future sono preoccupanti. L'emergenza nei cimiteri di Palermo È una vera e propria emergenza, quella che riguarda i cimiteri di Palermo. Proprio in questi giorni il Consiglio comunale si è riunito, avvisa il sindaco Leoluca Orlando, "per dare giusta sepoltura ai defunti e per trovare una soluzione di lungo periodo". La situazione più critica, inoltre, riguarderebbe il cimitero di Santa Maria dei Rotoli, il più grande ...

