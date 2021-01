"Non mi passa neanche per la testa". Fiorella Mannoia, gelo glaciale con la Bortone: la domanda che la lascia di sasso (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una Mannoia è per sempre? A Oggi è un altro giorno su Rai1 Serena Bortone intervista in collegamento Fiorella Mannoia, popolare cantante protagonista anche dello show La musica che gira intorno, sempre sulla rete ammiraglia di viale Mazzini. "Pensi mai di sparire come Mina?", le chiede un po' a sorpresa la conduttrice. E la Mannoia, 66 anni, dopo un attimo di gelo ribatte prontamente con una smorfia sul volto: "Non mi passa proprio neanche per la testa, non vi libererete di me così facilmente". Sospiro di sollievo per chi la ama e un brivido di inquietudine, forse, perché poco sopporta le sue sparate politiche. Tant'è, se c'è una cosa che non le si può contestare come artista è la umiltà: "Il confronto vocale con Mina ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Unaè per sempre? A Oggi è un altro giorno su Rai1 Serenaintervista in collegamento, popolare cantante protagonista anche dello show La musica che gira intorno, sempre sulla rete ammiraglia di viale Mazzini. "Pensi mai di sparire come Mina?", le chiede un po' a sorpresa la conduttrice. E la, 66 anni, dopo un attimo diribatte prontamente con una smorfia sul volto: "Non miproprioper la, non vi libererete di me così facilmente". Sospiro di sollievo per chi la ama e un brivido di inquietudine, forse, perché poco sopporta le sue sparate politiche. Tant'è, se c'è una cosa che non le si può conre come artista è la umiltà: "Il confronto vocale con Mina ...

Eurosport_IT : NO NO! Non si passa dalle parti di Paul Biligha! ??? #EurosportBASKET | #Euroleague | @OlimpiaMI1936 - borghi_claudio : Quindi giuseppi passa alla Camera lunedì e al senato martedì. Passa prima alla Camera perchè lì IV non è decisiva.… - LegaSalvini : Flavio Briatore: 'A questo governo non farei gestire neppure un milione di euro, altro che duecento e passa miliard… - Bembum1 : Rosy le ha detto 'scusami per ieri, sono esaurita' e dayane ha risposto 'tranquilla dopo passa. Per questo non sono… - spokibo : RT @easynot10: *Cucciola mia* *Fate come se non ci fossi* *Son esaurita* *Tranquilla vedrai che dopo passa* *Ti voglio bene lo sai* SIETE… -