Naspi non ancora erogata a gennaio, come vedere lo stato dei pagamenti? Naspi non ancora pagata: per capire lo stato è possibile consultare il proprio fascicolo previdenziale.

Proroga Naspi ultime notizie sull'indennità di disoccupazione. Vediamo chi potrebbe accedere alla misura di sostegno se il prolungamento fosse ufficializzato.

Naspi e Dis-Coll scadute, in arrivo proroga automatica

Le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll in scadenza saranno prorogate d’ufficio. Le novità nel decreto Ristori 5.

