Mira Furlan | morta la ‘dottoressa Rousseau’ di Lost | aveva 65 anni FOTO

Si è spenta all'improvviso l'attrice Mira Furlan, divenuta molto famosa per la sua partecipazione alla serie televisiva cult 'Lost'. Addio all'attrice Mira Furlan. Il grande pubblico l'ha conosciuta in particolare per la sua partecipazione, apprezzatissima, nel telefilm cult 'Lost'. Lì la 65enne croata interpretava il ruolo della dottoressa Danielle Rousseau, la scienziata smarrita sull'isola da

