Mira Furlan è morta a 65 anni: il commovente messaggio della star di "Lost" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lutto nel mondo del cinema per l'attrice croata Mira Furlan. Nota per avere interpretato un ruolo nelle serie tv "Lost", aveva anche recitato in "Babylon 5" e in "Venuto al mondo", dalla regia di Sergio Castellitto. L'attrice aveva 65 anni ed è deceduta il 20 gennaio. L'annuncio è arrivato nella tarda notte di ieri con un post su Twitter. >> È morta Nathalie Delon, ex moglie di Alain: per lei l'attore lasciò Romy Schneider Mira Furlan è morta a 65 anni Le cause della morte della Furlan non sono state rese pubbliche, ma il creatore di Babylon 5 Straczynski ha lasciato intendere come l'attrice fosse malata da tempo. Nel post su Twitter con cui la sua morte è stata annunciata, si ...

