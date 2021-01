Michele Bravi ad Amici 20 con Mantieni Il Bacio | gli ospiti del 23 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021)ad20 presenta il nuovo singolo, disponibile da oggi in radio e in digitale.Ilanticipa l’album La Geografia Del Buio, in programma per il prossimo venerdì, 29, e l’artista lo presenterà in anteprima live addi Maria De Filippi nel nuovo speciale pomeridiano di domani, sabato 23. L’appuntamento con i concorrenti di20 è confermato alle ore 14.10: i ragazzi approdano ad una nuova e delicata fase che li porterà a scoprire i cantanti e i ballerini che accederanno alla fase finale del serale, al ia in primavera. Mentre i cantanti rilasciano brani inediti nelle piattaforme digitali, sottoponendosi in continuazione al giudizio esterno di produttori, radiofonici e ...