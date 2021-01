Luca Ricolfi: "Io ex renziano, credevo nel sogno riformista" (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Caro Renzi, anche se non ci conosciamo, né ci siamo mai parlati a tu per tu, mi permetto di raccontarle che cosa passa per la testa di un ex-renziano come me”. Luca Ricolfi scrive al Messaggero una lettera all’ex premier e attuale leader di Italia Viva, nei giorni che lo vedono protagonista dello scontro frontale con Giuseppe Conte. Ricolfi racconta il suo percorso, da sostenitore di Matteo Renzi come nuova guida del Partito Democratico, fino alle delusioni per le sue scelte politiche: “Ho fatto la coda alle primarie, per votare lei, che mi pareva l’unico in grado di modernizzare la cultura politica del campo progressista, di cui mi sono sempre sentito parte. Poi l’ho vista in azione al governo, e l’ho vista far naufragare il suo stesso progetto di riforma istituzionale. Ho cominciato a pensare che mi ero ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Caro Renzi, anche se non ci conosciamo, né ci siamo mai parlati a tu per tu, mi permetto di raccontarle che cosa passa per la testa di un ex-come me”.scrive al Messaggero una lettera all’ex premier e attuale leader di Italia Viva, nei giorni che lo vedono protagonista dello scontro frontale con Giuseppe Conte.racconta il suo percorso, da sostenitore di Matteo Renzi come nuova guida del Partito Democratico, fino alle delusioni per le sue scelte politiche: “Ho fatto la coda alle primarie, per votare lei, che mi pareva l’unico in grado di modernizzare la cultura politica del campo progressista, di cui mi sono sempre sentito parte. Poi l’ho vista in azione al governo, e l’ho vista far naufragare il suo stesso progetto di riforma istituzionale. Ho cominciato a pensare che mi ero ...

