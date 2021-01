Lombardia in arancione, dopo la figuraccia dei dati (Di sabato 23 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 mila nuovi casi positivi al coronavirus e 472 decessi per Covid-19. L’epidemia non esplode come negli altri paesi europei, ma non è nemmeno in remissione. Mentre il numero di contagi mostra una lieve discesa (in una settimana, siamo passati da 16 mila a 13 mila nuovi positivi giornalieri in media), quello dei decessi è rimasto pressoché costante: in questa settimana si sono registrati in media 478 morti al giorno, solo 9 in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 23 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 mila nuovi casi positivi al coronavirus e 472 decessi per Covid-19. L’epidemia non esplode come negli altri paesi europei, ma non è nemmeno in remissione. Mentre il numero di contagi mostra una lieve discesa (in una settimana, siamo passati da 16 mila a 13 mila nuovi positivi giornalieri in media), quello dei decessi è rimasto pressoché costante: in questa settimana si sono registrati in media 478 morti al giorno, solo 9 in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - LegaSalvini : Attilio Fontana: 'La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Al governo devono smetterla di calunniare l… - RegLombardia : #LNews 'Abbiamo sempre fornito dati corretti. A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le pr… - MauroGiubileo : RT @FontanaPres: ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, ancora riu… - legenrehumain : RT @ilruttosovrano: Fontana sta cercando quel coglione del Presidente della Regione Lombardia, che ha inviato i dati sbagliati così la regi… -