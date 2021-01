Lazio, operazione perfettamente riuscita per Luiz Felipe: il comunicato (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Lazio ha diramato un comunicato ufficiale riguardo l’operazione di stamattina a Luiz Felipe. La nota della società La Lazio ha comunicato le condizioni di Luiz Felipe dopo l’operazione. «Si comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Luiz Felipe Ramos Marchi è stato sottoposto in Germania, a Monaco di Baviera, ad un intervento chirurgico artroscopico a carico della caviglia destra. L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore verrà sottoposto nei prossimi giorni a monitoraggio clinico per stabilire i tempi necessari per la ripresa dell’attività». CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Laha diramato unufficiale riguardo l’di stamattina a. La nota della società Lahale condizioni didopo l’. «Si comunica che nella mattinata di oggi il calciatoreRamos Marchi è stato sottoposto in Germania, a Monaco di Baviera, ad un intervento chirurgico artroscopico a carico della caviglia destra. L’intervento èriuscito. Il calciatore verrà sottoposto nei prossimi giorni a monitoraggio clinico per stabilire i tempi necessari per la ripresa dell’attività». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Fprime86 : RT @CorSport: #LuizFelipe, operazione ok: “Stop necessario” - CorSport : #LuizFelipe, operazione ok: “Stop necessario” - zazoomblog : Lazio Luiz Felipe: «L’operazione era necessaria torno presto» - #Lazio #Felipe: #«L’operazione… - zazoomblog : Lazio Luiz Felipe: «L’operazione era necessaria torno presto» - #Lazio #Felipe: #«L’operazione - sportli26181512 : Luiz Felipe, operazione ok: “Stop necessario”: Il difensore della #Lazio in Germania per l’intervento di pulizia al… -