Il virologo Perno: "Il virus è intelligente per questo è più contagioso. Ma non vuole uccidere i suoi ospiti" (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Un virus ‘intelligente’ non uccide il suo ospite ma cerca di tenerlo in vita, perché in questo modo è in grado di replicarsi di più?. Sono le parole del virologo Carlo Federico Perno, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma interpellato dall’agenzia di stampa Dire. Intanto il tasso dei contagiati nel nostro Paese aumenta. A chi gli chiede da quali fattori possa dipendere, Perno risponde: “Purtroppo credo dipenda da vari fattori. Il primo, lo dico da virologo è che si sta selezionando, come è normale, un ceppo virale a maggiore infettività. Il virus è diventato estremamente infettivo e questo aumenta appunto il numero di infezioni, ma non è aumentato il tasso della mortalità poiché, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Un’ non uccide il suo ospite ma cerca di tenerlo in vita, perché inmodo è in grado di replicarsi di più?. Sono le parole delCarlo Federico, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma interpellato dall’agenzia di stampa Dire. Intanto il tasso dei contagiati nel nostro Paese aumenta. A chi gli chiede da quali fattori possa dipendere,risponde: “Purtroppo credo dipenda da vari fattori. Il primo, lo dico daè che si sta selezionando, come è normale, un ceppo virale a maggiore infettività. Ilè diventato estremamente infettivo eaumenta appunto il numero di infezioni, ma non è aumentato il tasso della mortalità poiché, ...

