Giulia Salemi | Guendalina Tavassi attacca “mi ha fatto una cosa orribile” – spunta il loro video dal passato

Giulia Salemi ha un esercito di fan, ma anche diversi detrattori e tra loro ce n'è una celebre. Guendalina Tavassi ospite di Casa Chi ha svelato che la milanese power le sta proprio antipatica. Non si tratta però di un'antipatia nata guardando la gieffina in tv, ma che affonda le radici nel loro passato televisivo. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli infatti avrebbe soffiato un'ospitata alla Tavassi. "Partiamo dal fatto che questa persona mi sta veramente antipatica, mi stai parlando del nulla. Non mi stanno antipatiche molte persone, ma lei tanto. Lei mi fece una cosa orribile. Non mi piace power e non la stimo, ma poi come parla? C'è un precedente tra noi. Magari lei non si è accorta perché lo fa ...

Giulia Salemi ha finalmente ricevuto un aereo da parte dei fan dei social, che non ha mancato di ringraziare. Giulia Salemi ha fatto sapere che una volta uscita dallo show si trasferirà per un periodo ...

Non corre buon sangue tra Guendalina Tavassi e Giulia Salemi. Un dettaglio di cui nessuno era a conoscenza, almeno fino ad oggi. È stata la web influencer, felicemente sposata con l’imprenditore Umber ...

