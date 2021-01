Fisco, Agenzia Entrate: “Scadenza invio dati spese sanitarie slitta a 8 febbraio” (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie avranno più tempo per inviare i dati relativi al 2020. Gli operatori, infatti, rispetto alla Scadenza prevista del 31 gennaio, avranno 8 giorni in più per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2020. È quanto comunica l’Agenzia delle Entrate in una nota sottolineando che l’estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie, anche in considerazione delle criticità tecniche di trasmissione riscontrate nei giorni scorsi. La proroga del termine – spiega la nota – si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – I soggetti tenuti alla trasmissione delleavranno più tempo per inviare irelativi al 2020. Gli operatori, infatti, rispetto allaprevista del 31 gennaio, avranno 8 giorni in più per l’al Sistema Tessera Sanitaria deirelativi allee ai rimborsi effettuati nel 2020. È quanto comunica l’dellein una nota sottolineando che l’estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie, anche in considerazione delle criticità tecniche di trasmissione riscontrate nei giorni scorsi. La proroga del termine – spiega la nota – si intende riferita alla trasmissione di tutte le...

(Teleborsa) - I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie avranno più tempo per inviare i dati relativi al 2020. Gli operatori, infatti, rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio,..

