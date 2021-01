Covid-19, in Ue arriva la zona rosso scuro: test e quarantene. Il video (Di venerdì 22 gennaio 2021) Covid-19, in Ue arriva la zona rosso scuro: test e quarantene Roma, 22 gen. (askanews) – Anche l’Unione europea diventa “a colori”. La Commissione europea infatti proporrà lunedì 25 gennaio agli Stati membri una modifica all’attuale mappatura delle zone epidemiologiche della pandemia di Covid-19, con l’introduzione di un nuovo colore, il rosso scuro, per le aree in cui la diffusione del virus è più alta e ci sono rischi maggiori che si trasmettano le nuove varianti apparse a seguito delle sue mutazioni. Lo ha annunciato la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa online al termine della videoconferenza dei capi di Stato e di governo dell’Ue dedicata alla ... Leggi su formiche (Di venerdì 22 gennaio 2021)-19, in UelaRoma, 22 gen. (askanews) – Anche l’Unione europea diventa “a colori”. La Commissione europea infatti proporrà lunedì 25 gennaio agli Stati membri una modifica all’attuale mappatura delle zone epidemiologiche della pandemia di-19, con l’introduzione di un nuovo colore, il, per le aree in cui la diffusione del virus è più alta e ci sono rischi maggiori che si trasmettano le nuove varianti apparse a seguito delle sue mutazioni. Lo ha annunciato la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa online al termine dellaconferenza dei capi di Stato e di governo dell’Ue dedicata alla ...

matteosalvinimi : #Salvini: I dati purtroppo mostrano che siamo i primi per mortalità Covid e ultimi per crescita. Lo scrive anche il… - petergomezblog : #Covid, ecco la variante brasiliana che arriva dall’Amazzonia. Rilevata per la prima volta in Giappone ora spaventa… - Agenzia_Ansa : #Francia arriva la mascherina da sport per riaprire le #palestre. L'annuncio della ministra Maracineanu, 'pronta fr… - Luciano21404794 : @vfeltri Bide’si prende tutto il merito del Covid-19che aveva portato avanti Trump??milioni di vaccini pronti non ap… - notoandrea77 : @CarloCalenda Non so se lei non ci arriva o finge abilmente di non capire. Si parla di diritto di voto e di consult… -