Calcioscommesse, Calciopoli 2.0: squalifiche pesanti per gli ex tesserati del Viareggio (Di venerdì 22 gennaio 2021) squalifiche pesanti, 33 anni complessivi, per i dirigenti, gli allenatori e i giocatori che sono stati indagati e condannati per Calcioscommesse nell’ambito della “Calciopoli” del calcio dilettantistico scaturita dal Viareggio. Il club toscano, infatti, tentò di truccare i risultati delle ultime partite di campionato, sei in tutto, della stagione 2018-2019 per pervenire alla salvezza, promettendo somme di denaro alle squadre avversarie. Il Viareggio retrocesse comunque ed è poi fallito, oggi la sentenza dopo l’indagine. Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Cesare Mastrocola, ha inflitto cinque anni di squalifica al dg Tommaso Volpi, quattro anni al presidente Sergio Lazzarini, al direttore sportivo Gianni Petrollini e a due degli allenatori che si erano succeduti in panchina ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021), 33 anni complessivi, per i dirigenti, gli allenatori e i giocatori che sono stati indagati e condannati pernell’ambito della “” del calcio dilettantistico scaturita dal. Il club toscano, infatti, tentò di truccare i risultati delle ultime partite di campionato, sei in tutto, della stagione 2018-2019 per pervenire alla salvezza, promettendo somme di denaro alle squadre avversarie. Ilretrocesse comunque ed è poi fallito, oggi la sentenza dopo l’indagine. Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Cesare Mastrocola, ha inflitto cinque anni di squalifica al dg Tommaso Volpi, quattro anni al presidente Sergio Lazzarini, al direttore sportivo Gianni Petrollini e a due degli allenatori che si erano succeduti in panchina ...

sportface2016 : #Calcioscommesse, squalifiche pesanti per la #Calciopoli 2.0 in #SerieD - DaxGregory : Cioè non vi hanno radiato tra #calcioscommesse #Milan e #Calciopoli #Juventus e ora chiedete la… - FrancescoDark : RT @number1719: @LucaMarelli72 In effetti: Calcioscommesse Antidoping aggiustato Passaporti Calciopoli Plusvalenze tarocche Doping Partite… - number1719 : @LucaMarelli72 In effetti: Calcioscommesse Antidoping aggiustato Passaporti Calciopoli Plusvalenze tarocche Doping… - Alfonso04642363 : @Cosma74 @DavideZancky Almeno è un SIGNORE NN UN LURIDO VENDUTO Tra epo calciopoli Calcioscommesse Parole dette… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcioscommesse Calciopoli Calcioscommesse, Calciopoli 2.0: squalifiche pesanti per gli ex tesserati del Viareggio Sportface.it Calcioscommesse, Calciopoli 2.0: squalifiche pesanti per gli ex tesserati del Viareggio

Squalifiche pesanti, 33 anni complessivi, per i dirigenti, gli allenatori e i giocatori che sono stati indagati e condannati per calcioscommesse nell’ambito della “Calciopoli” del calcio dilettantisti ...

Squalifiche pesanti, 33 anni complessivi, per i dirigenti, gli allenatori e i giocatori che sono stati indagati e condannati per calcioscommesse nell’ambito della “Calciopoli” del calcio dilettantisti ...