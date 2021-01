Bryan Reynolds: la Roma beffa la Juventus? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Bryan Reynolds ora è a un passo dal vestire la maglia giallorossa. Il terzino destro del Dallas Dc sarebbe l’innesto giusto per arricchire la rosa a disposizione di Fonseca. Nei giorni scorsi il calciatore, dopo un lungo tira e molla, sembrava vicino alla Juventus, ma adesso è nuovamente a un passo dalla Roma. Bryan Reynolds è a un passo dalla Roma? Il presidente Dan Friedkin e il figlio Ryan hanno formulato l’offerta al club statunitense per il terzino classe 2001. Sette milioni più bonus e un contratto da circa 800mila euro a stagione. La Roma pare dunque pronta a sbaragliare la concorrenza e andare a rinforzare un reparto in cui ha estremamente bisogno. Si tratta infatti di un ruolo che nel club capitolino resta scoperto, considerata ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021)ora è a un passo dal vestire la maglia giallorossa. Il terzino destro del Dallas Dc sarebbe l’innesto giusto per arricchire la rosa a disposizione di Fonseca. Nei giorni scorsi il calciatore, dopo un lungo tira e molla, sembrava vicino alla, ma adesso è nuovamente a un passo dallaè a un passo dalla? Il presidente Dan Friedkin e il figlio Ryan hanno formulato l’offerta al club statunitense per il terzino classe 2001. Sette milioni più bonus e un contratto da circa 800mila euro a stagione. Lapare dunque pronta a sbaragliare la concorrenza e andare a rinforzare un reparto in cui ha estremamente bisogno. Si tratta infatti di un ruolo che nel club capitolino resta scoperto, considerata ...

