Arsenale da guerra in uno scantinato, maxi sequestro nel Napoletano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Armi e munizioni, ma anche droga, nascoste in una cassaforte occultata in uno scantinato nel rione 219 di Brusciano (Napoli): sei pistole semiautomatiche di vario calibro, una pistola mitragliatrice, una carabina con silenziatore e 350 proiettili di svariati calibri. Con le armi anche quasi 700 grammi di cocaina e materiale vario per il confezionamento. È un Arsenale da guerra quello rinvenuto dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, nell’ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di Napoli. Le armi, sequestrate a carico di ignoti, saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue o intimidazioni. Durante il servizio sono state denunciate cinque persone: una per evasione, tre per ricettazione e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Armi e munizioni, ma anche droga, nascoste in una cassaforte occultata in unonel rione 219 di Brusciano (Napoli): sei pistole semiautomatiche di vario calibro, una pistola mitragliatrice, una carabina con silenziatore e 350 proiettili di svariati calibri. Con le armi anche quasi 700 grammi di cocaina e materiale vario per il confezionamento. È undaquello rinvenuto dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, nell’ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di Napoli. Le armi, sequestrate a carico di ignoti, saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue o intimidazioni. Durante il servizio sono state denunciate cinque persone: una per evasione, tre per ricettazione e ...

ViviCampania : Arsenale da guerra in uno scantinato. Un mitra, una carabina, 6 pistole e 350 munizioni - - puntomagazine : I controlli dei Militari dell’Arma continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni #news #Carabinieri - bassairpinia : Brusciano: Arsenale da guerra in uno scantinato. Un mitra, una carabina, 6 pistole e 350 munizioni. Maxi sequestro… - fattidinapoli : Napoli: Brusciano, arsenale da guerra in uno scantinato. Un mitra, una carabina, 6 pistole e... - - baritoday : Armi da guerra, esplosivi e droga: l'arsenale scoperto in un garage a Ceglie -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenale guerra Brusciano, scoperto un arsenale da guerra in uno scantinato Irpinia News Arsenale da guerra in uno scantinato, maxi sequestro nel Napoletano

Napoli – Armi e munizioni, ma anche droga, nascoste in una cassaforte occultata in uno scantinato nel rione 219 di Brusciano (Napoli): sei pistole semiautomatiche di vario calibro, una pistola mitragl ...

Brusciano: Arsenale da guerra in uno scantinato. Un mitra, una carabina, 6 pistole e 350 munizioni

Un vero e proprio arsenale da guerra quello rinvenuto a Brusciano dai carabinieri della compagnia di castello di cisterna, nell'ambito ...

Napoli – Armi e munizioni, ma anche droga, nascoste in una cassaforte occultata in uno scantinato nel rione 219 di Brusciano (Napoli): sei pistole semiautomatiche di vario calibro, una pistola mitragl ...Un vero e proprio arsenale da guerra quello rinvenuto a Brusciano dai carabinieri della compagnia di castello di cisterna, nell'ambito ...