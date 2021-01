Alessio Guidi, La Pupa e il Secchione: chi è il ricciolo nerd conteso da Miryea e Stephanie – FOTO (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova stagione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Dopo la formazione delle coppie e la prima eliminazione, si sono evidenziati i primi “flirt” con un Secchione conteso tra due Pupe: Alessio Guidi, super ricciolo 20enne di Prato. Alessio Guidi, La Pupa e il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova stagione de Lae ile Viceversa. Dopo la formazione delle coppie e la prima eliminazione, si sono evidenziati i primi “flirt” con untra due Pupe:, super20enne di Prato., Lae il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Alessio Guidi, La Pupa e il Secchione: chi è il ricciolo nerd conteso da Miryea e Stephanie – FOTO - infoitcultura : Alessio Guidi, chi è il giovane e galantuomo de La pupa e il secchione - _yvanx : @Giulia_Shumani Come no? Alessio Guidi - JessicaBellum : Alessio Guidi è il classico secchione caca cazzo. Vai tra secchione, se non fossi in quella trasmissione non ti fil… - iamgrent : BEH ALESSIO GUIDI CHE DIRE. #lapupaeilsecchione -