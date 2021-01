A Roma la smettano di calunniare Lombardia | la bomba sui dati contagi | Fontana e Salvini sbugiardano Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) "Una calunnia". Il governatore dellaAttilioe il leader della Lega Matteosmentiscono categoricamente che sull'indice Rt dio ci sia stato un errore dei tecnici della Regione, come fatto filtrare dai media. "Ladeve essere collocata in zona arancione - sottolinea-. Lo evidenziano iall'esame della Cabina di regia, ancora riunita. Abbiamo sempre fornito informazioni corrette. Adevono smetterla dilaper coprire le proprie mancanze". Gli fa eco: "Nota bene per il governo e per chi calunnia: Regioneha sempre fornito informazioni corrette". Pochi minuti prima, sempre su ...