Uomini e Donne spoiler oggi: nuovo corteggiatore per Gemma, lite tra Riccardo e Roberta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 21 gennaio, rivelano che si comincerà con Gemma Galgani. Maria De Filippi manderà in onda un filmato inerente lo sfogo della donna post puntata e poi si parlerà direttamente con lei. Riccardo e Roberta, invece, avranno un diverbio in cui c’entra anche Ida Platano. La dama, inoltre, riceverà anche la visita di un nuovo spasimante. Deciderà di tenerlo? Scopriamolo subito. spoiler oggi: Gemma in lacrime e nuovo spasimante oggi a Uomini e Donne, secondo gli spoiler de Il Vicolo della news, assisteremo alla registrazione effettuata il 12 gennaio. La puntata ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 21 gennaio 2021) Glidella puntata didi, giovedì 21 gennaio, rivelano che si comincerà conGalgani. Maria De Filippi manderà in onda un filmato inerente lo sfogo della donna post puntata e poi si parlerà direttamente con lei., invece, avranno un diverbio in cui c’entra anche Ida Platano. La dama, inoltre, riceverà anche la visita di unspasimante. Deciderà di tenerlo? Scopriamolo subito.in lacrime espasimante, secondo glide Il Vicolo della news, assisteremo alla registrazione effettuata il 12 gennaio. La puntata ...

chedisagio : Dopo la testosteronica crisi di governo italiana cui abbiamo assistito, è ora che anche qui le donne possano prende… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - MovArturoRMXV : @CarloCalenda Senza dimenticarsi delle persone che verranno elette in un suo eventuale partito, che per definizione… - DavidedaBrescia : RT @ImolaOggi: Biden ridurrà l'America come la Cina. Per farlo deve mettere neri contro bianchi donne contro uomini musulmani contro cristi… -