Una luce in fondo al tunnel per chi ha una malattia della retina (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una luce in fondo al tunnel, per i pazienti che hanno una particolare forma di malattia ereditaria della retina, arriva dalla prima ed unica terapia genica che cura una delle tante patologie invalidanti degli occhi, derivanti dalla distrofia retinica ereditaria, che fino a qualche mese fa era considerata non trattabile. Il professor Stanislao Rizzo, ordinario di Oftalmologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore del Policlinico Gemelli: "La distrofia retinica ereditaria è una malattia della retina che purtroppo causa molto frequentemente cecità completa o meglio una grave diminuzione della capacità visiva, si chiama ereditaria perché è trasmessa attraverso il nostro patrimonio genetico dalla nostra famiglia".Questa ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 21 gennaio 2021) Unainal, per i pazienti che hanno una particolare forma diereditaria, arriva dalla prima ed unica terapia genica che cura una delle tante patologie invalidanti degli occhi, derivanti dalla distrofia retinica ereditaria, che fino a qualche mese fa era considerata non trattabile. Il professor Stanislao Rizzo, ordinario di Oftalmologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore del Policlinico Gemelli: "La distrofia retinica ereditaria è unache purtroppo causa molto frequentemente cecità completa o meglio una grave diminuzionecapacità visiva, si chiama ereditaria perché è trasmessa attraverso il nostro patrimonio genetico dalla nostra famiglia".Questa ...

