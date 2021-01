Tredici colpi di pistola a Pietralata | perchè | cosa è successo

(Di giovedì 21 gennaio 2021)dicontro la porta di un appartamento dove erano presenti una donna ed i suoi due figli. E’ accaduto in pieno giorno in zona Monti Tiburtini –, poco dopo le 17:00 di martedì 19 gennaio da un’abitazione che si trova poco distante dalla fermata della metro Monti Tiburtini: i poliziotti hanno trovato una donna impaurita e ferita in strada, inquilina dell’appartamento dove poco prima erano stati esplosi idi. Ferita dopo essere scappata dal balcone la 40enne è stata soccorsa dal personale del 118 che l’ha trasportata all’ospedale Sandro Pertini dove è stata medicata e dimessa. Ascoltata la donna ed i suoi due figli che si trovavano nell’appartamento con lei al momento degli spari, gli investigatori della polizia scientifica hanno quindi ...

RomaToday

Tredici colpi di pistola contro la porta di un appartamento dove erano presenti una donna ed i suoi due figli. E' accaduto in pieno giorno in zona Monti Tiburtini – Pietralata, poco dopo le 17:00 di ...