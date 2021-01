Tra il rinnovo in stand - by e le gerarchie del gol nerazzurre: Lautaro, dicci chi sei (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un top player o un bel talento, per ora, solamente vicino a quello status? Un attaccante insostituibile, incedibile pensando al mercato, o un ricchissimo tesoro da maneggiare con cura in vista del ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un top player o un bel talento, per ora, solamente vicino a quello status? Un attaccante insostituibile, incedibile pensando al mercato, o un ricchissimo tesoro da maneggiare con cura in vista del ...

PietroMazzara : Incontro propositivo tra il @acmilan e l’agente di #Calhanoglu. C’è ancora qualcosa da sistemare ma, ad oggi, le vo… - carlolaudisa : Il #Milan e #Mandzukic: una firma per la #Champions. Al croato contratto di 6 mesi più rinnovo se Pioli finisce tra… - marcoconterio : ?????? Accordo a un passo tra #OM e #Napoli, gli azzurri stanno per dare l'ok al trasferimento di #Milik. Il polacco… - sportli26181512 : Inter, Lautaro Martinez e il rinnovo: c'è distanza tra domanda e offerta: Lautaro Martinez e il rinnovo di contratt… - fontafrancesco1 : RT @Gazzetta_it: Tra il #rinnovo in stand-by e le gerarchie del gol nerazzurre: #Lautaro, dicci chi sei -