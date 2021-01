Terza ondata, Miozzo: “Siamo ancora nella seconda, la curva dei contagi rallenta” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il coordinatore del Cts, Miozzo, esprime con cautela ottimismo sui dati degli ultimi giorni e spiega che non c’è stata una Terza ondata. La pandemia continua ad accompagnarci anche in questo primo mese del 2021 e probabilmente lo farà anche per tutto l’anno. Le prime settimane di gennaio hanno mostrato un lieve aumento della curva dei contagi e spinto il governo a porre 3 regioni in zona rossa e la maggior parte delle altre in zona arancione. E’ ancora presto per dire se queste misure stanno avendo effetto, tuttavia i dati degli ultimi giorni mostrano una lieve flessione della curva dei contagi. Intervistato da Skytg 24, Agostino Miozzo, coordinatore del comitato tecnico scientifico chiarisce che ci troviamo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il coordinatore del Cts,, esprime con cautela ottimismo sui dati degli ultimi giorni e spiega che non c’è stata una. La pandemia continua ad accompagnarci anche in questo primo mese del 2021 e probabilmente lo farà anche per tutto l’anno. Le prime settimane di gennaio hanno mostrato un lieve aumento delladeie spinto il governo a porre 3 regioni in zona rossa e la maggior parte delle altre in zona arancione. E’presto per dire se queste misure stanno avendo effetto, tuttavia i dati degli ultimi giorni mostrano una lieve flessione delladei. Intervistato da Skytg 24, Agostino, coordinatore del comitato tecnico scientifico chiarisce che ci troviamo ...

ladyonorato : Nessuna terza ondata in Lombardia. Lo dice il primario del Sacco - giuliainnocenzi : Il risultato della #crisidigoverno? Che ora la lotta contro la terza ondata in arrivò, la corsa contro il tempo per… - itosettiMD_MBA : @vitalbaa @FranceskoNew @Ciribini @LuMo71 @ScuolaCon @p_finocchiaro @scafato @WRicciardi @gianlucaguidi @Sen_Pedica… - IlCardone : @Cecilia27645372 @matteosalvinimi Io no l'ho votato e non lo sostengo, ma sono d'accordo con lei, LE ELEZIONI NON L… - c_mattioli : RT @jeperego: Non vedo in nessun politico italiano la preoccupazione che Angela #Merkel ha per le #mutazioni del virus, che possono trasfo… -