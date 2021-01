Sfida estrema su TikTok, bambina di 10 anni in rianimazione a Palermo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dramma in Sicilia, bambina di 10 anni ricoverata in rianimazione a Palermo dopo una Sfida di soffocamento su TikTok. Una bambina di 10 anni è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale ‘di Cristina’ di Palermo dopo aver preso parte ad una challenge su TikTok. Una Sfida estrema come tante ne circolano pericolosamente e drammaticamente sui social netowork. Ambulanzabambina di 10 anni ricoverata in rianimazione dopo una Sfida estrema sui social La bambina di 10 anni ha partecipato al Black out challenge, una prova che consiste nel ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dramma in Sicilia,di 10ricoverata indopo unadi soffocamento su. Unadi 10è ricoverata nel reparto didell’ospedale ‘di Cristina’ didopo aver preso parte ad una challenge su. Unacome tante ne circolano pericolosamente e drammaticamente sui social netowork. Ambulanzadi 10ricoverata indopo unasui social Ladi 10ha partecipato al Black out challenge, una prova che consiste nel ...

