"Sapete che fa ogni notte nel letto?". Stefania Orlando dice tutto di Giulia Salemi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non sono state ore facili per Stefania Orlando. Già dopo la puntata di lunedì scorso aveva manifestato tanta insofferenza per la prosecuzione del 'Grande Fratello Vip' presumibilmente fino a fine febbraio, adesso si è messo dell'altro che ha fatto perdere la testa alla gieffina. Ne ha parlato nella mattinata del 21 gennaio in compagnia di Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Ciò che è accaduto la notte scorsa l'ha proprio buttata giù di morale e non sa come fare per risolvere la questione. La colpa è in un certo senso di Giulia Salemi e non è da escludere che possa esserci un confronto diretto tra le due per cercare di chiarire la vicenda e tentare di raggiungere un punto di incontro. L'amaro sfogo di Stefania Orlando è destinato a far parlare anche nei prossimi giorni, ...

