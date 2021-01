Renica: “Napoli fuori dalla lotta scudetto. La Juve ai miei tempi eravamo noi” (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Giocare contro la Juve, per i napoletani, è una sfida che ha un sapore in più. Ai miei tempi, però, eravamo noi la Juve: su 8 partite contro i bianconeri ne vincemmo 7 - queste le parole di Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su Radio 1 Station. "Io credo che il migliore in campo, ieri, sia stato il portiere della Juve. Alla fine sono i singoli che decidono le partite con le loro qualità. Szcz?sny ha fatto due autentici miracoli su Lozano, soprattutto il secondo, nei minuti di recupero, su un tiro anche deviato. È stato il vero protagonista, alla pari di Cristiano Ronaldo per il gol. Se Insigne avesse fatto gol sarebbe cambiata l’inerzia della gara, anche perché si era a pochi minuti ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Giocare contro la, per i napoletani, è una sfida che ha un sapore in più. Ai, però,noi la: su 8 partite contro i bianconeri ne vincemmo 7 - queste le parole di Alessandro, ex calciatore del, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su Radio 1 Station. "Io credo che il migliore in campo, ieri, sia stato il portiere della. Alla fine sono i singoli che decidono le partite con le loro qualità. Szcz?sny ha fatto due autentici miracoli su Lozano, soprattutto il secondo, nei minuti di recupero, su un tiro anche deviato. È stato il vero protagonista, alla pari di Cristiano Ronaldo per il gol. Se Insigne avesse fatto gol sarebbe cambiata l’inerzia della gara, anche perché si era a pochi minuti ...

