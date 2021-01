Perché se cercate #hangingchallenge su TikTok non troverete sfide di soffocamento (Di giovedì 21 gennaio 2021) Come al solito, quando si tratta di tragici casi di morti di giovanissimi e si tirano in ballo i social network (oggi, si è diffusa la notizia della bambina di 10 anni di Palermo, della quale è stata dichiarata la morte cerebrale) si fa molta confusione nella descrizione dei fenomeni. Ci sono state, nel fatto specifico, alcune indicazioni che hanno portato sia gli inquirenti, sia i giornali a concentrarsi su TikTok e su quello che succede sul social network sempre più utilizzato dai minori. Il fatto, ad esempio, che l’ultima applicazione aperta sul telefono della ragazzina era proprio quella di TikTok. Inoltre, il social network – attraverso una nota ufficiale – ha fatto sapere di essere completamente a disposizione delle autorità per eventuali chiarimenti: «Siamo davanti ad un evento tragico e rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze e pensieri ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Come al solito, quando si tratta di tragici casi di morti di giovanissimi e si tirano in ballo i social network (oggi, si è diffusa la notizia della bambina di 10 anni di Palermo, della quale è stata dichiarata la morte cerebrale) si fa molta confusione nella descrizione dei fenomeni. Ci sono state, nel fatto specifico, alcune indicazioni che hanno portato sia gli inquirenti, sia i giornali a concentrarsi sue su quello che succede sul social network sempre più utilizzato dai minori. Il fatto, ad esempio, che l’ultima applicazione aperta sul telefono della ragazzina era proprio quella di. Inoltre, il social network – attraverso una nota ufficiale – ha fatto sapere di essere completamente a disposizione delle autorità per eventuali chiarimenti: «Siamo davanti ad un evento tragico e rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze e pensieri ...

urloxkindness : RT @distrettododici: vi do un consiglio: cercate di essere voi stessi e non seguite la massa soltanto perché fa è più semplice e fa comodo - distrettododici : vi do un consiglio: cercate di essere voi stessi e non seguite la massa soltanto perché fa è più semplice e fa comodo - ABaccaglin : @toccafonditwit Cito direttamente le parole di Jung perché un Tweet non basta per una risposta estesa: 'Non cercate… - ErikaGallo4 : RT @salvatorebrizzi: Se cercate la perfezione in contrapposizione a ciò che è sbagliato, se cercate la bellezza in contrapposizione a ciò c… - fefefede : Perché io vi voglio bene: scaricate l’app WEBTOON, cercate Heartstopper. Leggete. Completamente gratuito e il vostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché cercate «Taranto, il futuro è nell'alta formazione» Corriere di Taranto