Obbligazioni statali | quali conviene comprare? I vantaggi fiscali

Leggi su risparmioggi

(Di giovedì 21 gennaio 2021) I titoli di Stato, cioè le, hanno deiper i risparmiatori particolarmente interessanti rispetto ad altri strumenti: Come tutte le tipologie di, prevedono un rimborso alla loro scadenza. Come gli altri tipi di, consentono di guadagnare dai loro interessi. A differenza dellecorporate, offrono dei. I bondvengono emessi da tutti i Paesi, quindi inclusa l’Italia, allo scopo di ottenere immediata liquidità. Leitaliane si possono definire a rischio medio, e anche per questa ragione tendono a offrire dei rendimenti non particolarmente consistenti. Va però anche evidenziato che i bond...