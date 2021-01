Napoli, maxi-frode carosello nel settore hi-tech: sequestro di beni per 16 milioni di euro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cronaca di Napoli: la scoperta di una maxi-frode carosello nel settore della compravendita di prodotto elettronici ed informatici ha portato al sequestro di beni del valore di 16 milioni di euro. Denunciate 19 persone. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, all’esito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Leggi su 2anews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cronaca di: la scoperta di unaneldella compravendita di prodotto elettronici ed informatici ha portato aldidel valore di 16di. Denunciate 19 persone. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, all’esito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale

PupiaTv : Napoli, maxi frode fiscale nel settore hi-tech: sequestri per 16 milioni - - FrancescoBlotto : RT @fattoquotidiano: Napoli, maxi frode “carosello” nel settore della tecnologia: sequestrati beni per 16 milioni - lunarossa31 : - rep_napoli : Napoli, maxi frode carosello nel settore hi-tech: sequestro da 16 milioni [aggiornamento delle 09:23] - KenSharo : New post (Napoli, maxi frode 'carosello' nel settore della tecnologia: sequestrati beni per 16 milioni ) has been p… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli maxi Napoli, maxi frode carosello nel settore hi-tech: sequestro da 16 milioni La Repubblica Operazione della Guardia di Finanza, frode fiscale nel settore Hi tech, sequestri per 16 milioni di euro

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, al termine di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Terza Sezione criminalità economic ...

Napoli, maxi-frode carosello nel settore hi-tech: sequestro di beni per 16 milioni di euro

Napoli: la scoperta di una maxi-frode carosello nel settore hi-tech ha portato al sequestro di beni del valore di 16 milioni di euro.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, al termine di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Terza Sezione criminalità economic ...Napoli: la scoperta di una maxi-frode carosello nel settore hi-tech ha portato al sequestro di beni del valore di 16 milioni di euro.