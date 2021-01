Migranti: 43 morti in un naufragio in Libia. Lo riferisce l’Oim (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il naufragio avvenuto ieri al largo delle coste della Libia - il primo del 2021 nel Mediterraneo centrale - è costato la vita ad almeno 43 persone». Sono 10 i Migranti tratti in salvo Leggi su firenzepost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilavvenuto ieri al largo delle coste della- il primo del 2021 nel Mediterraneo centrale - è costato la vita ad almeno 43 persone». Sono 10 itratti in salvo

Avvenire_Nei : Europa. Ancora morti sulle rotte dei migranti. E la Ue «processa» Frontex - ilpost : Martedì c’è stato un naufragio al largo della Libia: sono morti almeno 43 migranti - Rvaticanaitalia : Almeno 43 #migranti sono morti in un naufragio avvenuto al largo delle coste della #Libia, il primo registrato ques… - FirenzePost : Migranti: 43 morti in un naufragio in Libia. Lo riferisce l’Oim - ArifWaheed : RT @BGarattini: Ancora morti sulle rotte dei migranti. E la Ue «processa» Frontex -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti morti Ancora morti sulle rotte dei migranti. E la Ue «processa» Frontex Avvenire Migranti: 43 morti in un naufragio in Libia. Lo riferisce l’Oim

Il naufragio avvenuto ieri al largo delle coste della Libia – il primo del 2021 nel Mediterraneo centrale – è costato la vita ad almeno 43 persone». Sono 10 i migranti tratti in salvo ...

Migranti. Barca capovolta, almeno 43 morti annegati

Una barca che aveva a bordo 53 persone migranti si è capovolta al largo delle coste di Zuara, in Libia. È quanto scrive su Twitter la rete di attivisti di Alarm Phone, secondo cui solamente 10 persone ...

Il naufragio avvenuto ieri al largo delle coste della Libia – il primo del 2021 nel Mediterraneo centrale – è costato la vita ad almeno 43 persone». Sono 10 i migranti tratti in salvo ...Una barca che aveva a bordo 53 persone migranti si è capovolta al largo delle coste di Zuara, in Libia. È quanto scrive su Twitter la rete di attivisti di Alarm Phone, secondo cui solamente 10 persone ...