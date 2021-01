Lazio-Parma, il gol di Mihaila: battuto Strakosha, è 1-1 (VIDEO) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Parma trova il gol del pareggio. Nel finale del match contro la Lazio, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021, i ragazzi di Roberto D’Aversa trovano la rete del pareggio grazie a Mihaila che, servito sul filo del fuorigioco, fredda Strakosha e deposita in rete la palla dell’1-1 a pochi minuti dalla fine del tempo regolamentare. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Iltrova il gol del pareggio. Nel finale del match contro la, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021, i ragazzi di Roberto D’Aversa trovano la rete del pareggio grazie ache, servito sul filo del fuorigioco, freddae deposita in rete la palla dell’1-1 a pochi minuti dalla fine del tempo regolamentare. In alto ildel gol. SportFace.

SkySport : ULTIM'ORA LAZIO Luis Alberto operato d'urgenza per attacco di appendicite Lo spagnolo out sicuramente contro Parma… - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - btsportfootball : More Coppa Italia coming your way ?????? ?? Lazio vs. Parma ?? 8.15pm | BT Sport 1 HD - Bertolca10 : Quarti di finale raggiunti per la Lazio che batte il Parma 2-1 solo al 90'. Al gol di Parolo nel primo tempo rispon… - JacoPonti : RT @delinquentweet: Entra Vavro nella Lazio, entrano Traorè e Adorante nel Parma, sta entrando pure qualcuno nella Roma che tanto era lì da… -