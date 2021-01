‘La Pupa e il Secchione e viceversa’, tra i concorrenti c’è un giovane napoletano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tutto pronto per il debutto de ‘La Pupa e il Secchione – E viceversa’ che tornerà in onda con una nuova edizione a partire da oggi, giovedì 21 gennaio, in prima serata su Italia 1. L’edizione 2021 vede una presenza napoletana. Si tratta di Gianluca Tornese, 28 anni di Napoli. Gianluca è un giovane verace, proprio come le sue origini partenopee. A volte può sembrare arrogante e quando si arrabbia esplode proprio come il Vesuvio. Ma, nonostante l’apparente caratteraccio, nasconde un cuore d’oro. Ha intrapreso la carriera di modello un po’ per caso ed è diventato popolare dopo la sua partecipazione a “Uomini e Donne”. Da allora è diventato un influencer, ma è rimasto con i piedi per terra e lavora anche come imprenditore. Gli piacciono le belle donne. Il cast della nuova edizione, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tutto pronto per il debutto de ‘Lae il– Eche tornerà in onda con una nuova edizione a partire da oggi, giovedì 21 gennaio, in prima serata su Italia 1. L’edizione 2021 vede una presenza napoletana. Si tratta di Gianluca Tornese, 28 anni di Napoli. Gianluca è unverace, proprio come le sue origini partenopee. A volte può sembrare arrogante e quando si arrabbia esplode proprio come il Vesuvio. Ma, nonostante l’apparente caratteraccio, nasconde un cuore d’oro. Ha intrapreso la carriera di modello un po’ per caso ed è diventato popolare dopo la sua partecipazione a “Uomini e Donne”. Da allora è diventato un influencer, ma è rimasto con i piedi per terra e lavora anche come imprenditore. Gli piacciono le belle donne. Il cast della nuova edizione, ...

MimmoLombezzi : RT @Corriere: Torna in tv ‘La pupa e il secchione’: ma era davvero necessario? Cinque motivi per cui non lo è - angiuoniluigi : RT @Corriere: Torna in tv ‘La pupa e il secchione’: ma era davvero necessario? Cinque motivi per cui non lo è - Corriere : Torna in tv ‘La pupa e il secchione’: ma era davvero necessario? Cinque motivi per cui non lo è - mediterranew : “La pupa ed il secchione e viceversa” torna in tv... - UmbriaVivo : A La Pupa e il secchione c’è una veterinaria perugina: Giulia Orazi -

Ultime Notizie dalla rete : ‘La Pupa I torroncini vastesi preparati da Francescopaolo e mamma Elena Zonalocale