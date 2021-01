Inauguration day 2021: il colore viola scelto da Kamala e Michelle Obama è il più cliccato in rete (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tutti i look dell'Inauguration day 2021 guarda le foto I look dell’Inauguration day 2021, da quelli di Kamala Harris e Joe Biden a quello di Michelle Obama, sono andati praticamente sold out a poche ore dal giuramento del 46esimo presidente degli Stati Uniti. O meglio i colori e i modelli sono stati super ricercati e cliccati in rete. Lo rivela la piattaforma di ricerca moda Lyst. Leggi anche › Bernie Sanders ... Leggi su iodonna (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tutti i look dell'dayguarda le foto I look dell’day, da quelli diHarris e Joe Biden a quello di, sono andati praticamente sold out a poche ore dal giuramento del 46esimo presidente degli Stati Uniti. O meglio i colori e i modelli sono stati super ricercati e cliccati in. Lo rivela la piattaforma di ricerca moda Lyst. Leggi anche › Bernie Sanders ...

L'ad del settore consumer di Amazon, Dave Klark, ha promesso di far vaccinare i suoi 800mila dipendenti Usa non appena sarà possibile.

Katy Perry canta "Firework" all'Inauguration Day e Orlando è pazzo di gioia

Visibilmente emozionata, la popstar dà il meglio di sé e commuove tutti. Anche Orlando Bloom non aveva occhi che per lei, tanto che le ha dedicato un pensiero dolcissimo. " Un giorno la nostra bambina ...

